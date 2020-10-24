Офицер ВКС протаранил несколько машин в попытке скрыться от полиции

https://static.news.ru/photo/7c78beb4-16d5-11eb-97ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил устроил гонки с автомобилем ДПС и разбил несколько машин.

Инцидент произошёл рано утром в Приморском районе. Офицер находился за рулём каршерингового Nissan Qashqai. Он проигнорировал требование остановиться, а затем попытался скрыться от преследовавших его патрульных. В итоге на Богатырском проспекте он не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили, повредив четыре или пять из них.

Полицейские установили, что офицер находился за рулём в нетрезвом состоянии. С травмой головы его доставили в больницу. Однако после медосвидетельствования военного отправили на амбулаторное лечение.

Согласно документам, лейтенант служит в Военно-космической академии имени Можайского, которую окончил в 2019 году, сообщает «Фонтанка». Там комментировать произошедшее отказались.

Ранее NEWS.ru, писал, что в Москве возросло число аварий с участием каршеринговых автомобилей. С января по сентябрь 2020 года таких ДТП произошло на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом число погибших не изменилось, а раненых — сократилось на 6,4%.