Офицер ВКС протаранил несколько машин в попытке скрыться от полиции

В Санкт-Петербурге 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил устроил гонки с автомобилем ДПС и разбил несколько машин.
Инцидент произошёл рано утром в Приморском районе. Офицер находился за рулём каршерингового Nissan Qashqai. Он проигнорировал требование остановиться, а затем попытался скрыться от преследовавших его патрульных. В итоге на Богатырском проспекте он не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили, повредив четыре или пять из них.
Полицейские установили, что офицер находился за рулём в нетрезвом состоянии. С травмой головы его доставили в больницу. Однако после медосвидетельствования военного отправили на амбулаторное лечение.
Согласно документам, лейтенант служит в Военно-космической академии имени Можайского, которую окончил в 2019 году,
Ранее NEWS.ru, писал, что в Москве возросло число аварий с участием каршеринговых автомобилей. С января по сентябрь 2020 года таких ДТП произошло на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом число погибших не изменилось, а раненых — сократилось на 6,4%.