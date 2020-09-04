Один человек погиб, ещё один пострадал в ходе стрельбы в Белграде

Неизвестный устроил стрельбу в Белграде. ЧП произошло в округе Вождовац. Нападавший ранил двух человек, один из которых скончался от полученных ран, другого увезли в Военно-медицинскую академию.
Нападавший скрылся на автомобиле Skoda Octavia. Полиция ведёт его поиски,
Накануне NEWS.ru писал о взрыве в центре Тбилиси. ЧП произошло в клубе Dejavu. Причиной взрыва, по сообщению «Рустави 2», стал баллон с кислородом, который использовали рабочие, обслуживающие кондиционеры.
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