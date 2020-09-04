Один человек погиб, ещё один пострадал в ходе стрельбы в Белграде

https://static.news.ru/photo/d5ad5e78-ef97-11ea-a7ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный устроил стрельбу в Белграде. ЧП произошло в округе Вождовац. Нападавший ранил двух человек, один из которых скончался от полученных ран, другого увезли в Военно-медицинскую академию.

Нападавший скрылся на автомобиле Skoda Octavia. Полиция ведёт его поиски, сообщает издание rts.rs. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Накануне NEWS.ru писал о взрыве в центре Тбилиси. ЧП произошло в клубе Dejavu. Причиной взрыва, по сообщению «Рустави 2», стал баллон с кислородом, который использовали рабочие, обслуживающие кондиционеры.