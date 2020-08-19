Очевидец рассказал о госпитализации Навального из самолёта

https://static.news.ru/photo/fb81bb7a-e2b4-11ea-bfc0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Пассажир, летевший одним рейсом с оппозиционером и блогером Алексеем Навальным, рассказал подробности происходившего на борту.

По словам очевидца, спустя 20 минут после взлёта какой-то мужчина проследовал в хвост самолёта, передаёт РИА Новости.

Мне показалось, что это был Навальный. Через час-полтора была экстренная посадка в Омске, подъехала реанимация, и в окно я уже увидел, что это был Навальный, — рассказал пассажир.

Самолёт, на котором летел из Томска Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. По информации пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, политик находится в коме. По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость.

Как писал NEWS.ru ранее, соратники Алексея Навального в настоящее время занимаются составлением заявления в полицию о его отравлении.