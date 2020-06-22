Очевидцы рассказали подробности гибели на Бали блогера Тропицель

Свидетели аварии, в которой разбилась российская блогерша Анастасия Тропицель, поделились деталями происшествия.
Парень Артём из России, который также, как и семья 18-летней погибшей, проживает на индонезийском острове, рассказал, что через несколько минут после ДТП увидел на скоростной трассе разбитый мотоцикл.
Возле бордюра лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, ещё один человек сидел на бордюре, — сообщил РБК молодой человек.
Другая свидетельница трагедии, проезжавшая мимо украинка, отметила, что после аварии Тропицель лежала на асфальте и не подавала признаков жизни.
Видела её в метре-полутора от себя. Байк был в метрах пятидесяти от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит, — отметила она.
По словам другой девушки, которая видела аварию, на месте ДТП находились ещё двое мужчин, но они не пострадали.
Блог Тропицель был посвящён заработку в Сети, фрилансу и работе над собой. В воскресенье в соцсетях появились сообщения о том, что Настя, управлявшая мотоциклом в районе Кута, потеряла управление и врезалась в ограждение. Блогерша, которая вместе с семьёй жила на Бали, умерла на месте из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы.
Как писал NEWS.ru, гибель блогера Тропицель неоднозначно восприняли в Сети.
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