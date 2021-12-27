«Очень отзывчивая»: убитая в Канске мать двоих детей работала воспитателем

Коллега убитой в Канске (Красноярский край) матери двоих детей — Светланы К. — рассказала NEWS.ru, что они вместе работали воспитателями в местном детском саду. Собеседница отметила, что женщина «безумно любила» наследников. По предварительным данным, Светлану и её двоих детей убил супруг — Николай Куропаткин, чьё тело также нашли на месте ЧП.

Со Светланой работали вместе в детском саду. Она была замечательной, доброй, очень отзывчивой девушкой. Безумно любила своих детей, доченьку семи лет и сыночка, не помню как зовут, но, если не ошибаюсь, он был младше сестры. Света никогда не рассказывала о том, что у неё проблемы с мужем. Мне всегда казалось, что у них всё хорошо с мужем, а тут такие новости, — отметила коллега убитой.

По информации регионального СК РФ, в квартире дома на улице Эдемана обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери. Между отцом и матерью шёл бракоразводный процесс. После происшествия в Канске было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, а также малолетнего.

Куропаткин не производил впечатления неадекватного человека, рассказал NEWS.ru знакомый покойного, у которого тот заказывал «машинку для измельчения трав».

Ранее сообщалось, что в стрелковом центре в Томске были обнаружены двое погибших с огнестрельными ранениями. В пресс-службе следственного управления по региону сообщили, что один из посетителей во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил. Тот скончался от ранения на месте. Затем стрелявший покончил с собой.