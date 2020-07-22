Обнародована переписка убитой за месяц до свадьбы москвички

В Сети появились фрагменты переписки убитой за месяц до свадьбы москвички — 26-летней девушки по имени Марина — с женихом, которого зовут Александр. Именно парень, являющийся племянником офицера спецслужб, последним видел возлюбленную.
Судя по переписке, бойфренд неоднократно избивал Марину. На видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Александр сильно бьёт девушку.
В переписке Марина то просит парня «начать всё сначала», то требует, чтобы он никогда больше ей не звонил и не писал. Племянник офицера же называет убитую «единственным лучиком света в своей жизни» и молит её о прощении. Видимо, о прощении за рукоприкладство.
А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем всё вместе, всё прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильные всех, — написала Марина 27 мая.
На следующий день ей пришлось обратиться в больницу — она была избита.
Подписчикам девушка говорила, что Александр любит её до изнеможения. Эти слова она подтверждала его эмоциональными посланиями,
Как ранее писал NEWS.ru, молодую девушку 1994 года рождения нашли мёртвой в центре Москвы. На её теле правоохранители обнаружили множественные телесные повреждения, в том числе в области головы. Убитая в августе должна была выйти замуж.
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