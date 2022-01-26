Новгородские поисковики заявили, что ищут пропавшую девочку в лесополосе

Пропавшую в Новгородской области Ангелину С. возрастом 1 год и 9 месяцев ищут в том числе в ближайшей к городу Холм лесополосе, рассказали NEWS.ru представители регионального поисково-спасательного отряда (ПСО) «Феникс». В ПСО подчеркнули, что волонтёры прочёсывают местность, периодически выкрикивая имя девочки.

Делаем всё, что поможет найти ребёнка. И кричим, и прочёсываем местность. Работают волонтёры поисково-спасательного отряда «Феникс», СК РФ, полиция. Отрабатываем территорию, прилегающую к дому пропавшей и ближайшую [к городу Холм] лесополосу. Мы отрабатываем версию, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Все остальные версии проверяются полицией и СК РФ, — отметили в «Фениксе».

ЧП произошло в частном доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати, дверь не заперла. Когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели.

Родительница девочки уже попадала в поле зрения органов опеки: на самом деле у 34-летней женщины кроме малышки ещё семеро детей, но все они были изъяты из семьи в декабре прошлого года. Поводом стало то, что женщина оставила всех детей с 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Малышку органы опеки забрать не смогли из-за её возраста.

Мать не злоупотребляет алкоголем, в насилии над детьми замечена не была, 44-летний отец не живёт с семьёй уже несколько лет. Время от времени в доме появляется сожитель женщины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни ребёнка в семье.