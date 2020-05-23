Неизвестный мужчина захватил заложников в московском банке

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Молодая женщина и её полуторагодовалая дочь погибли в посёлке Курагино Красноярского края. Они упали в яму с септиком, которая находится во дворе их частного дома.

Их тела были обнаружены вечером 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась. Мать...