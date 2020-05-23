Происшествия

Неизвестный мужчина захватил заложников в московском банке

14:13, 23 мая 2020 3 547
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке в центре Москвы. Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка» на Земляном валу, дом 41.

Службы на месте, — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет. Других подробностей пока не приводится.

Ранее NEWS.ru писал, что в Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина взял в заложники посетителей бара. Он совершил захват из чувства мести после случившейся ранее драки.

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