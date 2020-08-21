Не менее трёх человек погибли при сходе селя в Турции

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Селевые потоки затопили улицы северной провинции Гиресун в Турции.

Во время схода селя пропали около 11 человек, не менее трёх погибли, передаёт ТАСС.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, поисково-спасательные работы продолжаются. Спасателям удалось спасти 127 человек.

Отмечается, что причиной селевых потоков и оползней стали сильные, обильные ливни. По предварительным подсчётам ливни принесли более 130 килограмм воды.

Как писал NEWS.ru ранее, 18 августа 2020 года были ликвидированы подтопления на всех федеральных трассах в Сочи. В городе продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках и возможном формировании смерчей в акватории моря. Помимо этого, сохраняется вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей в горах.