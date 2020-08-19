https://static.news.ru/photo/2292759a-e2a8-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске, куда он был доставлен после того, как ему стало плохо в самолёте.

В тяжёлом состоянии находится, — передаёт ТАСС слова главного врача БСМП-1 Александра Мураховского.

При этом собеседник не уточнил, находится ли Навальный в сознании.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш в Twitter, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Самолёт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, политику стало плохо во время полёта, и его госпитализировали с подозрением на токсическое отравление, писал NEWS.ru ранее.