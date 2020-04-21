Настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве скончался от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d8be752-83d8-11ea-8c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Настоятель Елоховского кафедрального собора Москвы Александр Агейкин умер на 49-м году жизни. Причиной смерти протоиерея стал коронавирус.

Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало, — сообщил источник «Интерфакса».

В рабочей группе при патриархе Кирилле смерть отца Александра подтвердили, однако информацию о его диагнозе раскрывать не стали.

Ранее NEWS.ru писал, что в храме Святой Троицы в центре Москвы скончался священнослужитель. Трагедия произошла около 11:30. Отец Венедикт почувствовал себя плохо и в какой-то момент потерял сознание. На место были вызваны экстренные службы, однако спасти его не удалось. Погибшему было 80 лет.