На заводе боеприпасов под Нижним Новгородом прогремели взрывы

На заводе им. Я. М. Свердлова в Нижегородской области произошло несколько взрывов. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщает ТАСС. Сейчас на месте работают оперативные службы. Предприятие занимается производством промышленных взрывчатых веществ и выпускает оборонную продукцию.

На заводе имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих, — сказал собеседник агентства.

В одном из цехов начался пожар. Площадь возгорания составляет около 1000 кв. м.

Информацию подтвердили в МЧС. Как рассказал представитель службы, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. Рабочие были срочно эвакуированы. В результате начавшегося пожара обрушились конструкции.

В этом году на заводе Свердлова уже был подобный инцидент. 16 июля в одном из цехов разгерметизировалась ёмкость с ацетоном. В результате последовавшего за этим взрыва пострадали три человека.

До этого в августе 2018 года во время подготовки к уничтожению противотанковых мин на территории предприятия прогремел взрыв, который унёс жизни пяти человек. Ещё четверо пострадали.