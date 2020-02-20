Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус насмерть сбил женщину на Большой Черкизовской улице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В районе улицы Большая Черкизовская, 127 водитель, управляя автобусом, совершил наезд на пешехода,сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

Как писал NEWS.ru, в Смоленске автобус ПАЗ вынесло на тротуар, где он сбил прохожего. Пешеход погиб на месте. В результате аварии был также повреждён припаркованный автомобиль KIA. По предварительным данным, водителя вынесло на тротуар во время переезда «лежачего полицейского».

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