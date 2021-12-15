На предприятии владельца шахты «Листвяжная» произошёл пожар

В Кемерово на предприятии «Кемеровохиммаш», входящего в Холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева произошёл пожар. Огонь вспыхнул в малярной камере вагоносборочного цеха. Пожар потушен, пострадавших нет, рассказала NEWS.ru замдиректора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксана Селиверстова.

В 08:30 произошло возгорание на «Кемеровохиммаше», на улице Терешковой, 45 в третьем вагоносборочном цехе в малярной камере. Было вызвано МЧС, сотрудники данного цеха эвакуированы. Пожарные прибыли своевременно, в 10:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Ведётся работа внутренней комиссии по выяснению обстоятельств и причин, — сообщила Селиверстова.

«Кемеровохиммаш» является одним из ведущих предприятий химического машиностроения за Уралом. Она производит оборудование для отраслей газовой, металлургической, угольной, коксохимической промышленности.

Ранее в Кемерово задержали президента ХК «СДС» Михаила Федяева. Он находится в изоляторе временного содержания. Кроме него задержаны гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, техдиректор Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствие). Они проходят по уголовному делу по аварии на шахте «Листвяжной», где погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. ЧП произошло 25 ноября.