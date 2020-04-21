На борту захваченного пиратами контейнеровоза оказались трое россиян

Фото: vesselfinder.com

В Кабардино-Балкарии в городе Прохладном людей вывели на субботник, несмотря на рекомендации оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию. Работы по благоустройству местная администрация не прекратила вопреки продлению режима самоизоляции до 30 апреля.

Видео с субботника, на котором видно, как сотни работников убирают территорию вдоль дорог, появилось в Сети. Самоизоляция у нас, а тут толпы людей контактируют, — сообщает голос за кадром. В...