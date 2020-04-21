Происшествия

На борту захваченного пиратами контейнеровоза оказались трое россиян

12:33, 21 апреля 2020
Tommi Ritscher Tommi Ritscher Фото: vesselfinder.com

Посольство России в Бенине сообщило о нахождении трёх граждан РФ на борту захваченного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher.

Российские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.

Как писал NEWS.ru, судно подверглось нападению 19 апреля, когда стояло на рейде в порту города Котону. После атаки пиратов его заблокировали катера ВМС Бенина. По данным мониторингового ресурса Dryad Global, 11 членов экипажа смогли укрыться в специальном защищённом помещении.

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