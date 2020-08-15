Мёртвую россиянку нашли в реке в Абхазии

https://static.news.ru/photo/b64aab10-dee1-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsra.info

Тело россиянки из Санкт-Петербурга нашли в реке Бзыбь в Абхазии, сообщили представители МЧС республики. Гражданку искали почти три дня волонтёры на лодках, водолазы, сотрудники экстренных служб и психологического сопровождения МЧС на территории Гагрского и Гудаутского районов, в том числе с использованием спасательного вертолёта. Девушка пропала 12 августа 2020 года. Поисковую операцию взял под контроль глава МЧС Абхазии Лев Квициния

Покойная приехала в Абхазию на отдых вместе со своим молодым человеком. Они решили покататься на арендованном квадроцикле. Однако мужчина не справился с управлением, и транспортное средство упало с обрыва в реку. В результате ДТП водитель получил лёгкие повреждения, а девушка пропала. По предварительным данным, погибшая 1998 года рождения, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово в Приморье. Предположительно, это люди с пропавшей 31 июля яхты «Барыня» в Хабаровском крае. Яхта пропала в акватории Татарского пролива, она шла по маршруту посёлок Нельма — город Советская Гавань. На борту находились три человека. На поиски вылетал вертолёт МЧС. На сегодня активная фаза поисков яхты окончена. Сейчас продолжается поиск по проходящим мимо судам.