В Москве двухмесячный ребёнок пострадал во время ссоры родителей

https://static.news.ru/photo/5ceb6082-c361-11ea-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы двухмесячный малыш пострадал во время ссоры, произошедшей между его родителями. Об этом 11 июля журналистам рассказал информированный источник в столичных правоохранительных органах.

Отмечается, что конфликт возник на почве ревности. Жена приревновала мужа к неназванной особе и устроила скандал. Ссора закончилась дракой. В результате столкновения двух взрослых людей пострадал двухмесячный ребёнок.

В настоящее время малыша доставили в Филатовскую больницу. Подробности о состоянии его здоровья пока неизвестны.

Обстоятельства происшествия выясняются, — приводит «Регион online» сообщение правоохранителей.

Как ранее писал NEWS.ru, состоящих в браке мужчину и женщину признали виновными в регулярном сексуальном насилии над несовершеннолетними, являющимися племянниками осуждённой.

Суд получил доказательства того, что в период с июня 2017 года по июль 2018-го супруги у себя дома неоднократно осуществляли насильственные действия сексуального характера в отношении племянников женщины, детей её родной сестры. В правоохранительные органы обратились сотрудники социально-реабилитационного центра, в который детей отправили после изъятия их из семьи.