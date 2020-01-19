https://static.news.ru/photo/e358e9ac-3a52-11ea-8091-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.ru

Трое мужчин провалились под лёд на Борисовских прудах в столице. Их спасли при помощи судна на воздушной подушке.

Происшествие случилось в 800 метрах от ППС и 200 метрах от берега. По тонкому льду шли 42-летний, 38-летний и 36-летний мужчины. О том, что они попали в полынью, спасателям сообщили очевидцы. Как стало известно NEWS.ru из собственных источников, спасённых передали на пост ППС, оттуда — медикам скорой помощи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трагедия произошла в селе Сынково городского округа Подольск Московской области. Дети вышли на застывший частный пруд, но в какой-то момент лёд под ними треснул. Прибывшие на место экстренные службы спасти их уже не смогли.