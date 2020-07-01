Мужчина ограбил отделение Сбербанка с помощью похожего на гранату предмета

https://static.news.ru/photo/6e8b94cc-bb8e-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник ограбил одно из отделений Сбербанка в Ростове-на-Дону. При этом он угрожал работникам организации предметом, похожим на гранату.

Инцидент произошёл утром 1 июля в Ворошиловском районе города. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию грабителя, рассказал РИА Новости источник в областном главке МВД.

В пресс-службе Юго-Западного ПАО Сбербанк агентству подтвердили информацию о произошедшем. При этом отметили, что пострадавших в результате нападения нет.

Ранее NEWs.ru писал, что в конце мая мужчина напал на отделение Альфа-Банка на Земляном валу в Москве. По словам, очевидцев, сначала он намеревался совершить ограбление, но, когда к месту инцидента прибыла полиция, захватил заложников. Здание было взято штурмом. Никто в результате не пострадал. Нападавший пребывал в неадекватном состоянии и был направлен на экспертизу.