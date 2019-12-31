31-летняя жительница Москвы выпала с балкона своей квартиры на седьмом этаже, пока её 33-летний супруг спал.
Как
Муж женщины, находившийся в момент инцидента в квартире, рассказал правоохранителям, что спал и ничего не слышал. Он также сообщил, что его супруге была диагностирована параноидная шизофрения и она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Суицидальных мыслей при этом женщина никогда не высказывала.
Правоохранительные органы установили, что семейная пара снимает комнату в этой квартире, другую комнату арендует 32-летний мужчина. Он также утверждает, что спал и ничего не слышал. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Как ранее передавал NEWS.ru, американские учёные установили, что у людей, которые в первые годы жизни контактировали с собаками, уменьшается риск развития шизофрении.
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