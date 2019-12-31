https://static.news.ru/photo/e49b5226-2bae-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

31-летняя жительница Москвы выпала с балкона своей квартиры на седьмом этаже, пока её 33-летний супруг спал.

Как рассказал источник в правоохранительных органах АГН «Москва», происшествие случилось на улице Новолесной. Пострадавшая доставлена в реанимацию с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Муж женщины, находившийся в момент инцидента в квартире, рассказал правоохранителям, что спал и ничего не слышал. Он также сообщил, что его супруге была диагностирована параноидная шизофрения и она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Суицидальных мыслей при этом женщина никогда не высказывала.

Правоохранительные органы установили, что семейная пара снимает комнату в этой квартире, другую комнату арендует 32-летний мужчина. Он также утверждает, что спал и ничего не слышал. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские учёные установили, что у людей, которые в первые годы жизни контактировали с собаками, уменьшается риск развития шизофрении.