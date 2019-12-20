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Психические заболевания значительно реже встречается у людей, которые в течение первых лет жизни контактировали с домашними собаками, выяснили американские учёные, изучив группу пациентов с шизофренией и биполярным расстройством. При общении с кошками возможен обратный эффект.

Исследования показали, что наличие собаки в семье на 24% снижает риск развития психических заболеваний у ребёнка. Бактерии, которые могут переносить собаки, способны «закалить» его иммунную систему: психозы, которые наблюдаются как при шизофрении, так и во время маниакальной фазы биполярного расстройства, во многом объясняются воспалительными процессами в организме, в том числе — аллергического характера. Об этом пишет PLoS ONE.

Интересно, что кошки не имеют на теле таких полезных для человека бактерий и даже могут влиять на ухудшение психического состояния в старости, уточняется в статье.

Ранее NEWS.ru писал, что посетители московского аэропорта Домодедово 28 декабря смогут обнять собак-терапевтов, чтобы справиться с напряжением перед полётом.