Москвичка рассекла бровь таксисту из-за 20 рублей

https://static.news.ru/photo/9aab11a8-b3c4-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пассажирка такси избила водителя и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи.

Таксист забрал девушку и двух её спутников у Электрического переулка. Когда они приехали к месту назначения, один из сидящих на заднем сиденье мужчин протянул водителю тысячную купюру. Таксист сумел найти только 750 рублей сдачи и извинился, что не хватает ещё 20 рублей, передаёт РЕН ТВ.

Девушка заявила, что дарить ему эти деньги не намерена. Она попыталась отнять у водителя конверт с дневной выручкой, но он удержал её руку. Тогда пассажирка начала бить таксиста и рассекла ему бровь. После этого кампания вышла из машины, а пострадавший обратился в травмпункт.

Ранее руководство московской полиции уволило своего сотрудника, который в свободное от службы время вместе с товарищем избил и ограбил таксиста в подмосковных Люберцах. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Часто зачинщиками драки становятся и таксисты. Так, пассажиры челябинского такси обратились в полицию по факту нападения водителя. Шофёр начал драться с мужчиной из-за просьбы добавить ещё один адрес в маршрут. Шофёр начал оскорблять беременную женщину, за неё заступился муж. В результате конфликт перерос в драку, писал NEWS.ru.