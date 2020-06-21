Москвича пырнули ножом из-за девушки

https://static.news.ru/photo/d4f29e60-b3e9-11ea-b976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

29-летний мужчина получил ножевое ранение в потасовке у магазина в российской столице.

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший вступился за девушку в конфликте возле торговой точки. Разгорелась драка, в которой приняли участие до шести человек. Один из бойцов ударил защитника девушки ножом. О тяжести состояния раненого не сообщается.

В феврале в Челябинске от ножевых ранений скончался 17-летний юноша. Как писал NEWS.ru, молодой человек и его друзья вступились за девушек, к которым пристали несколько нетрезвых мужчин. Один из участников конфликта ранил молодых людей ножом, один впоследствии скончался. Подозреваемого в убийстве задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.