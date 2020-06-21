Москвича пырнули ножом из-за девушки

29-летний мужчина получил ножевое ранение в потасовке у магазина в российской столице.
Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший
В феврале в Челябинске от ножевых ранений скончался 17-летний юноша. Как писал NEWS.ru, молодой человек и его друзья вступились за девушек, к которым пристали несколько нетрезвых мужчин. Один из участников конфликта ранил молодых людей ножом, один впоследствии скончался. Подозреваемого в убийстве задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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