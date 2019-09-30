https://static.news.ru/photo/e8d871b0-e393-11e9-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

В одной из квартир на улице Профсоюзная 56-летний мужчина попытался проглотить слишком большой кусок сала, подавился и умер. Об этом стало известно 30 сентября.

В помещении, где мужчина собирался перекусить, перегорела лампочка. Из приборов, освещающих пространство, в комнате был только включённый телевизор.

Оказалось, что мужчина не рассчитал и попытался проглотить чересчур большой кусок сала. В результате ошибки он задохнулся.

В это время в квартире также находились сын покойного и его девушка. Они услышали хрип из соседней комнаты, попытались помочь погибшему, однако манипуляции не давали результата, потому что сало застряло глубоко в глотке, полностью перекрыв дыхательные пути, пишет «МК».

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