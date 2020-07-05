Московский алкоголик пытался сбежать из квартиры по связке простыней

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В районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы мужчина пытался выбраться из окна квартиры по связке простыней. Таким образом москвич планировал сбежать от родных, чтобы купить себе выпить.

По предварительным данным, мужчина сидел в изоляции в связи с алкогольной зависимостью. Он сделал связку из простыней и тем самым пытался сбежать из дома, чтобы купить выпивку, — сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Подробностей о состоянии мужчины не приводится.

Ранее NEWS.ru писал, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался сделать селфи, забравшись на строительные леса вокруг Регенсбургского собора в Баварии. На высоте около 50 метров он сорвался и пролетел примерно пять метров.

Он получил травмы и стал звать на помощь. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию.

На место приехали спасатели пожарной службы и осторожно спустили мужчину. Спасением занимались 20 пожарных, а также к месту приехали четыре полицейские машины и несколько скорых. Врачи оценили полученные травмы как средние.