Взрыв прогремел в Киеве возле метро

https://static.news.ru/photo/84c1c838-cb42-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В Киеве произошёл взрыв возле метро «Минская». О этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Ранее появилась информация, что возле упомянутой станции метро обнаружили подозрительный чемодан. Началась эвакуация людей, на место вызвали взрывотехников. Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно. О пострадавших ничего не сообщается.

Позднее власти города заявили, что полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства. Остатки взрывчатых веществ были изъяты для экспертизы, передаёт «Московский Комсомолец».

Утром в другом украинском городе Луцке произошёл захват в заложники пассажиров автобуса. Злоумышленник произвёл два выстрела в сторону приехавших силовиков, а также бросил гранату, но она не сдетонировала.

Полицейские ведут с мужчиной переговоры. По их словам, он не выдвигает каких-либо внятных требований. Захватчик хочет, чтобы представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви выложили в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. Злоумышленник заявил, что в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте и он может устроить взрыв дистанционно.

Как писал NEWS.ru, захвативший автобус мужчина имеет психические расстройства и состоял на учёте у психиатра. В СБУ заявили, что в автобусе находятся 10 заложников. В полиции сообщали о 20 захваченных пассажирах.