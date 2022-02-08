«МК»: автобус в Воронеже могли взорвать террористы с Украины

Взрыв пассажирского автобуса в Воронеже 12 августа 2021 могла совершить группа лиц, прибывших в Россию с Украины, сообщает MK.RU со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что одним из преступников являлась прошедшая подготовку в Сирии женщина. Во время взрыва в салоне автобуса находились 35 человек, двое из них скончались, другие пассажиры получили ранения.

В Воронеж прибыли четыре человека: две женщины, мужчина и ребёнок. Несовершеннолетний использовался в качестве прикрытия. Основной фигуранткой следствие считает одну из женщин, которая была завербована террористами и уехала в Сирию, где прошла специальную подготовку. <...> По основной версии, именно эта женщина пронесла и установила в автобусе безоболочное взрывное устройство. Бомба была приведена в действие с помощью радиопередатчика. После взрыва все четверо покинули РФ по своим иностранным паспортам, — говорится в сообщении.

Источник издания также считает, что помощь в оказании теракта могли оказывать украинские спецслужбы.

Автобус в Воронеже взорвался на остановке вечером 12 августа. Транспортное средство в этот момент находилось на остановке. После того как люди зашли в автобус, раздался взрыв.

По предварительным данным, причиной взрыва были газовые баллоны, которыми нелегально оборудовали транспортное средство. СК РФ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Предмет, который взорвался в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой.