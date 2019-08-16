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Первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирёва заявила, что первый пациент с признаками отравления поступил в медицинское учреждение 3 августа. Женщине, которая впоследствии скончалась, диагностировали передозировку антикоагулянтами, вызвавшую желудочно-кишечное кровотечение.

Заподозрить отравление неизвестным веществом позволил второй пациент, который связан с первым родственными отношениями. Они употребляли один продукт — масло одного производителя. У них были схожие проявления заболевания.

Чигирёва подчеркнула, что в настоящее время нельзя сказать, чем именно отравились ульяновцы. Это станет известно после проведения официальной экспертизы, результаты которой появятся не раньше чем через неделю.

Замминистра сообщила News.ru, что в больнице сейчас находятся шесть пострадавших — четверо взрослых и двое детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они наблюдаются с помощью телемедицинской системы из Москвы. Чигирёва отметила, что у детей отравление не проявлялось, пока у них не взяли анализы крови.

Подозрений на то, что появятся новые пациенты с этими симптомами, у ведомства нет.

Как ранее писал News.ru, пострадавшие от употребления домашнего масла жители Ульяновской области заявили, что продукта у них больше нет, а его производство приостановлено. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова.