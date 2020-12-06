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МЧС сообщило об угрозе распространения огня на рынке в Ростове-на-Дону

10:26, 06 декабря 2020
Фото: МЧС России/ТАСС

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тысяч кв. м. Спасательные службы заявили об угрозе распространения огня.

Возгорание произошло в павильоне с пиротехникой — экстренные службы сообщают, что произошёл взрыв пиротехнических изделий. В настоящее время пожарные расчёты принимают усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Всего к тушению огня привлекли 192 человека и 66 единиц техники. К месту происшествия направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости. Пожарные также разбили тушение на четыре боевых участка, чтобы исключить распространение огня.

Это уже третье крупное возгорание на рынке «Классик» за последние годы. В 2017 году там произошёл пожар за забором, где шла стройка. Предположительно, причиной пожара стала кем-то брошенная сигарета. А в 2008 году на том же рынке сгорели 24 торговые точки и одноимённое кафе. Тогда, как и сейчас, всё началось с павильона с пиротехникой, писал NEWS.ru.

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