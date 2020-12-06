МЧС сообщило об угрозе распространения огня на рынке в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/a3f1e588-3796-11eb-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тысяч кв. м. Спасательные службы заявили об угрозе распространения огня.

Возгорание произошло в павильоне с пиротехникой — экстренные службы сообщают, что произошёл взрыв пиротехнических изделий. В настоящее время пожарные расчёты принимают усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Всего к тушению огня привлекли 192 человека и 66 единиц техники. К месту происшествия направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости. Пожарные также разбили тушение на четыре боевых участка, чтобы исключить распространение огня.

Это уже третье крупное возгорание на рынке «Классик» за последние годы. В 2017 году там произошёл пожар за забором, где шла стройка. Предположительно, причиной пожара стала кем-то брошенная сигарета. А в 2008 году на том же рынке сгорели 24 торговые точки и одноимённое кафе. Тогда, как и сейчас, всё началось с павильона с пиротехникой, писал NEWS.ru.