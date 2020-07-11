МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе столицы

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Неизвестный в Санкт-Петербурге совершил налёт на банк. Преступник забрал с собой около 4 млн рублей. Задержать злоумышленника пока не удалось.

Разбойному нападению подверглось отделение кредитной организации на проспекте Ветеранов в Кировском районе города. В 16:40 в помещение банка забежал мужчина в медицинской маске. Он произвёл как минимум один выстрел, после...