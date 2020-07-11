МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе столицы

Пресс-служба ГУ МЧС сообщила о ликвидации возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы. По данным ведомства, загорелись два балкона и часть одной из комнат.
Пожар потушен, горели квартиры на двух этажах. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. Спасен один человек, десять эвакуировано, —
цитируетсообщение ТАСС.
На данный момент мужчина передан медикам для осмотра. Инцидент произошёл по адресу Чечерский проезд, 88. На месте работают сотрудники экстренный служб и скорой помощи. Остальные детали неизвестны.
NEWS.ru ранее писал, что в строящемся доме на улице Зубовской произошло возгорание. На месте уже работают пожарные.
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