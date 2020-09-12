МЧС: пожар в административном здании в Екатеринбурге локализовали

https://static.news.ru/photo/828c90de-f4f0-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Экстренные службы локализовали возгорание в административном здании в Екатеринбурге, рассказали представители МЧС РФ 12 сентября 2020 года.

Пожар локализован на площади 600 кв. метров, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее МЧС передавало, что площадь пожара достигла 700 кв. метров. Первоначально спасатели заявили о возгорании около строения кровли на площади 40 метров. Позже МЧС уточнило, что пламя охватило территорию в 600 квадратных метров, ЧП присвоили повышенный уровень сложности.

Пострадавших нет. Экстренные службы эвакуировали пятерых граждан. На борьбу со стихией прибыли 65 человек и 20 единиц техники. Пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что загорелись утеплитель и деревянная обрешётка под металлической кровлей. По данным ведомства, площадь пожара увеличилась из-за сильного ветра. На месте развернули штаб пожаротушения.

Ранее мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук. Происшествие случилось на улице Островского, дом 30. На данный момент открытое горение локализовано. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 15 человек, сообщал NEWS.ru.