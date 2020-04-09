МЧС не располагает данными о пострадавших при взрыве в бизнес-центре Москвы

https://static.news.ru/photo/fdfe464e-7a58-11ea-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Информации о пострадавших при взрыве котла в бойлерной бизнес-центра «Панорама» в Москве не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало, — заявили ТАСС в ведомстве.

Между тем, по данным Telegram-канала LIFE SHOT, в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе 12-летняя девочка.

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло в бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице, недалеко от посольства Словакии в Москве. Взрыв прогремел на 8-м этаже многоэтажного строения. Предположительно, в здании делали ремонт. Источник взрыва находился в бойлерной. Сразу после хлопка начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 5 кв. м.