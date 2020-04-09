Шесть человек погибли при взрыве в бизнес-центре в Москве

https://static.news.ru/photo/4c256b0e-7a54-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инна Шимкова/ТАСС

Жертвами взрыва в здании бизнес-центра возле посольства Словакии в Москве стали шесть человек. Среди погибших — 12-летняя девочка.

Предположительно, в здании делали ремонт. Источник взрыва находился в бойлерной. Сразу после хлопка начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 5 квадратных метров, сообщает Telegram-канала LIFE SHOT.

Как писал NEWS.ru, ЧП произошло в бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице. Взрыв прогремел на 8-м этаже многоэтажного строения.