Взрыв произошёл у здания посольства Словакии в Москве

https://static.news.ru/photo/798efcde-7a51-11ea-ada9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел возле здания посольства Словакии в Москве.

ЧП произошло в строящемся неподалёку бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице. По данным ТАСС, взрыв прогремел на 8-м этаже многоэтажного строения. Из окон валит дым. На место ЧП выехали экстренные службы.

О пострадавших информации пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека стали жертвами взрыва газа, произошедшего в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. В результате ЧП были разрушены перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами. Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребёнок. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.