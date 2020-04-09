Взрыв произошёл у здания посольства Словакии в Москве

Очевидцы сообщают о взрыве, который прогремел возле здания посольства Словакии в Москве.
ЧП произошло в строящемся неподалёку бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице. По данным ТАСС, взрыв
О пострадавших информации пока нет.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека стали жертвами взрыва газа, произошедшего в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. В результате ЧП были разрушены перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами. Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребёнок. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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