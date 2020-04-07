Происшествия

Число погибших при взрыве газа под Нижним Новгородом возросло до двух

09:11, 08 апреля 2020

Два человека стали жертвами взрыва газа, произошедшего в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. Извлечённый из-под завалов мужчина скончался в больнице.

О смерти пострадавшего ТАСС сообщил источник в медицинских службах. В МЧС эту информацию  подтвердили.

Как писал NEWS.ru взрыв произошёл около полуночи на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В результате были разрушены перекрытия и несущие конструкции обоих этажей в стояке между подъездами. Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребёнок. Госпитализированы трое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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