Один человек погиб при взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/657c3276-792e-11ea-8f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 52.mchs.gov.ru

Один человек погиб и один выжил под завалами дома, обрушившегося из-за взрыва газа. Причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

Инцидент произошёл в селе Филинское Вачского района Нижегородской области. Устанавливаются личности погибшего и пострадавшего людей. Ещё три человека из рухнувшего дома были госпитализированы в Вачскую ЦРБ, троим жильцам медики оказали помощь на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Взрыв на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома произошёл около полуночи. Взрывной волной полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажа в стояке между подъездами. Пять человек, включая ребёнка, были спасены. По факту обрушения перекрытий заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по уточнённым на 5 апреля данным, в результате взрыва в пятиэтажном доме на территории подмосковного Орехово-Зуево пострадали десять человек. Взрыв произошёл в пятиэтажном здании на улице Гагарина.