В результате взрыва в Орехово-Зуево пострадали десять человек

https://static.news.ru/photo/2c260d6c-7703-11ea-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

По уточнённым на 5 апреля данным, в результате взрыва в пятиэтажном доме на территории подмосковного Орехово-Зуево пострадали десять человек. Об этом журналистам сообщили в региональных медицинских службах.

Отмечается, что четыре человека из пострадавших госпитализированы, в их числе — один ребёнок.

В результате взрыва пострадали десять человек, четверо из них, включая ребёнка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно, — приводит ТАСС сообщение медицинских служб.

Взрыв произошёл в пятиэтажном здании на улице Гагарина. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже. Обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия.

Как ранее писал NEWS.ru, нашли тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево.