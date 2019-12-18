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Мать мальчика, которого в наказание ставили коленями на гречку, изъявила желание сама воспитывать сына. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Степкина.

18 декабря состоялась встреча с матерью ребенка Алиной Юмашевой. В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объёме по содержанию и воспитанию ребенка, — цитирует её ТАСС.

По словам омбудсмена, отношения между матерью и сыном доброжелательные. Мальчик сам говорил о своём желании быть с мамой, во всё случившемся он винит только отчима.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Омске рассматривает уголовное дело, заведённое на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. По версии следствия, они «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика. Мать второклассника признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль. Директор школы, где учится потерпевший, в интервью NEWS.ru заверила, что его родители производили положительное впечатление даже после инцидента.