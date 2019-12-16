Суд в Омске рассматривает уголовное дело, заведённое на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. По версии следствия, они «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика. Мать второклассника Павлика признавалась, что якобы сама пробовала вставать на крупу и не испытывала от этого боль. Директор школы, где учится потерпевший, в интервью News.ru заверила, что его родители производили положительное впечатление даже после инцидента.

Сплошное кровавое месиво

Второклассник Паша сбежал от своей матери и отчима, попросил о помощи соседей, в мае. По словам последних, ребёнок с трудом мог передвигаться, поскольку его колени были «сплошным кровавым месивом», пишет КП-Омск.

По словам мальчика, родители на протяжении длительного времени заставляли его в «воспитательных целях» стоять коленями на гречке. Мальчику вызвали скорую, медики выяснили, что у него сильное истощение (он не ел четверо суток), а гречку придётся извлекать из тканей с помощью хирургического вмешательства. Повреждённую кожу удалили.

У ребёнка был поставлен диагноз детской городской клинической больницей № 3 белково-энергетическая недостаточность. Данный диагноз свидетельствует о том, что ребёнка продолжительное время не кормили, также кормили в полном несоответствии с нормами питания. В данный момент ребёнок поправился, его раны уже практически зажили, — сообщал сотрудник регионального СК Егор Мироненко в интервью телеканалу «Антенна-7».

По словам следователя, мальчику сделали операцию «по ревизии ран, то есть удалению струпьев гречки».

Данная операция проходила под наркозом, то есть снимались участки кожи на коленях, соответственно операция под общим наркозом, достаточно серьезная операция, после которой продолжительное время необходима была реабилитация ребёнка и нахождение его в лечебном учреждении. То есть ребёнок на стационаре лечился продолжительное время, более 20 дней, — добавил Мироненко.

Алина Юмашева Алина Юмашева/vk.com

По данным КП-Омск, из больницы Павлика отдали матери, поскольку её не лишили родительских прав, хоть и находится она под подпиской о невыезде, а её сожитель и вовсе в СИЗО. В омском управлении СК уточнили, что Юмашева и Казаков стали фигурантами уголовного дела по статьям «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Мать ребёнка работает оператором на АЗС. Замужем она не была и, по собственному утверждению, родила сына «для себя». Она живёт с программистом Сергеем Казаковым, у которого имеется своя IT-компания. Радикальным способом воспитания «отбившегося от рук» пасынка компьютерщик решил заняться после изучения опыта на тематических страницах в интернете.

Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание, — рассказала мать Паши.

Судя по полученным травмам, второклассник стоял на гречке длительное время и за любой не понравившийся взрослым «проступок». К примеру, если он не пришёл домой сразу после занятий в школе.

Казаков изначально утверждал, что якобы таким образом наказывал пасынка всего один раз. Но процесс «воспитания» он фиксировал на видео — шесть записей стали уликами против фигуранта уголовного дела, которому грозит до семи лет колонии. Как писал News.ru, один из роликов попал в сеть.

В тихом омуте

Судебное заседание по уголовному делу матери 8-летнего школьника и его отчима началось 9 декабря в омском районном суде. Как заявила на очередном заседании медсестра, которая первой увидела травмы ребёнка, за годы работы с подобным она столкнулась впервые.

Никогда не видела ничего подобного. У ребёнка уже были нагноения. А это значит, что крупа въелась несколько суток назад. Кошмар! Мать должна до конца жизни вымаливать у сына прощение, если хочет, чтобы он остался с ней, — заявила медработница.

Соседи сообщили в суде, что семья, в которой жил пострадавший школьник, была «тихой», хотя мальчик часто не хотел идти домой под любым предлогом и просился переночевать у родителей одноклассницы.

Я уже видел на коленках вату и пластырь. Спросили, что случилось. Мальчик сказал, мол, упал просто. Это было ещё в декабре прошлого года, — сообщил в суде отец школьницы.

Алина Юмашева/vk.com

По словам мужчины, в один из вечеров мальчик попросился переночевать «довольно поздно» и сказал, что якобы «родители на работе, а ключей нет». Позднее Алина Юмашева пришла к соседям с полицией и когда её сына разбудили, позвав домой, у мальчика началась истерика.

По данным прокуратуры Омской области, фигуранты дела частично признали вину в суде, не согласившись однако, «что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки», а также, что «преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору», передаёт РИА Новости.

Директор омской школы № 27 Виолетта Алексеева, где учится Павлик, в интервью NEWS.ru сообщила, что ребёнок он «замечательный и жизнерадостный». По его поведению, считает педагог, нельзя сделать вывода о том, что он якобы не слушается родителей и отличается плохим поведением. Учится мальчик на четвёрки и пятёрки.

За год он, в отличие от других детей, которые могут болеть день-два, не пропустил ни одного урока, — пояснила Алексеева.

По её словам, .родители мальчика выглядели как благополучная семья, производившая «очень положительное впечатление».

Даже после случившегося наш социальный педагог и психолог посещали семью и после этого говорили, что он (Казаков. — News.ru) производит впечатление заботливого положительного папы, — добавила директор школы.

Алексеева также отметила, что время профилактического осмотра в школе «не совпало со временем случившегося», а до этого врачи не находили у мальчика ничего, что говорило бы о его домашних истязаниях.

Случилось это 11 мая, в конце учебного года, тогда осмотров не было. И даже после произошедшего он (школьник. — News.ru) не жаловался, говорил, что всё хорошо. Может быть, родители так настраивали, — предположила директор школы.

Как сообщили NEWS.ru в судебной инстанции, следующее заседание, на котором продолжится рассмотрение дела Юмашевой и Казакова, состоится 19 декабря.