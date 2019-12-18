https://static.news.ru/photo/2c1dadd4-2181-11ea-ab31-fa163e074e61_660.jpg Рассмотрение ходатайства об аресте Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Уголовное дело на многодетного отца в Ленинградской области завели после заявления его супруги Светланы Лободюк, которая, как выяснилось, знала об издевательствах и насилии мужа над дочерью.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, испугавшись за жизнь детей. По её словам, Андрей Бовт держал в страхе всю семью и на протяжении шести лет насиловал свою дочь. Девочке на данный момент 13 лет.

Как передаёт «Интерфакс», законными супругами они не являлись. По предварительным данным, Светлана Лободюк является двоюродной сестрой Бовта.

Ранее в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти нашли внушительный арсенал. Полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В доме находились восемь детей. Сотрудники МВД изъяли винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ». На хозяина дома завели уголовное дело по факту сексуальных отношений с малолетней дочерью.

Сейчас дети находятся в инфекционном отделении Гатчинской ЦРБ. Травм и каких-либо повреждений у них не выявлено. В ближайшее время врачи оценят их психологическое состояние.

Ранее, как писал NEWS.ru, СКР опубликовал видео из коттеджа под Гатчиной. На кадрах видны двухъярусные кровати, на которых, по всей видимости, спали дети. На них разбросана одежда. Также в одном из помещений нашли самодельную боксёрскую грушу. Кроме того, показан схрон с найденными боеприпасами.