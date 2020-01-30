https://static.news.ru/photo/6f842260-4328-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пищевое отравление получили 34 ученика лицея-интерната в Якутии. Республиканский отдел Роспотребнадзора начал проверку.

По данным ведомства, у всех детей наблюдается лёгкая клиническая картина. Никому из отравившихся не потребовалась госпитализация.

На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное, — отметили в Роспотребнадзоре.

У всех учеников взяли биологический материал для бактериологического и ПЦР-исследования. В пищеблоке лицея взяты смывы с поверхностей, образцы готовой еды и сырья.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхмесячный ребёнок умер в Подмосковье из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство ребёнку в смесь.