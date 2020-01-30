Пищевое отравление получили 34 ученика лицея-интерната в Якутии. Республиканский отдел Роспотребнадзора начал проверку.
По данным ведомства, у всех детей наблюдается лёгкая клиническая картина. Никому из отравившихся не потребовалась госпитализация.
На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное, —
отметилив Роспотребнадзоре.
У всех учеников взяли биологический материал для бактериологического и ПЦР-исследования. В пищеблоке лицея взяты смывы с поверхностей, образцы готовой еды и сырья.
Ранее NEWS.ru писал, что четырёхмесячный ребёнок умер в Подмосковье из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство ребёнку в смесь.
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