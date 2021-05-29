Под Брянском машина Росгвардии сбила ребёнка на пешеходном переходе

https://static.news.ru/photo/a4e1a3d4-c071-11eb-881b-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В городе Новозыбкове Брянской области на пешеходном переходе автомобиль Росгвардии на большой скорости сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате на зелёный сигнал светофора. Видео этого происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka. По данным местных СМИ, в этом ДТП пострадали двое детей.

На видно заметно, как школьник выезжает на пешеходный переход, но уже через считанные секунды на него, не сбавляя скорости, налетает полицейская машина. От удара ребёнок вылетел за пределы проезжей части.

Как уточняет портал «Наш Брянск», виновник ДТП — 35-летний водитель автомобиля LADA, принадлежащего Росгвардии, который проехал на красный свет перекрёсток улиц Садовой и Комсомольской. По данным издания, в этом ДТП пострадали два десятилетних ребёнка, которые переезжали дорогу на электросамокатах.

Детей доставили в больницу с травмами и переломами различной степени тяжести. В региональном управлении Росгвардии сообщили, что начали по этому поводу проверку.

Ранее в Ленинградской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Одна из них умерла по пути в больницу, вторая госпитализирована с переломами. Инцидент произошёл в городе Тосно. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как девочки идут по «зебре» и на середине дороги на них на большой скорости налетает красный автомобиль. От удара подростков подбросило высоко в воздух. По некоторым данным, за рулём автомобиля находилась женщина.