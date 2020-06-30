Людей эвакуировали из торгового центра Парижа из-за вооружённого человека

https://static.news.ru/photo/172ea05e-baba-11ea-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin via www.imago-i/Global Look Press

В Париже полицейские эвакуировали людей из крупного торгового центра, а также закрыли железнодорожный вокзал и несколько станций общественного транспорта из-за поиска мужчины, который мог иметь при себе пистолет.

Вооружённые офицеры в касках и с щитами начали обыск 30 июня около 10:00 по местному времени в деловом районе La Defense в западном пригороде французской столицы после того, как неизвестный позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что видел человека с оружием возле торгового центра Westfield Les 4 Temps.

Силовики и эвакуация вызвали панику у посетителей торгового центра — сначала люди пытались убежать, но когда началась спецоперация, им пришлось какое-то время стоять с поднятыми руками. Некоторых офицеры обыскали, передаёт The Mirror со ссылкой на сообщение парижского полицейского управления.

Издание уточняет, что станция метро La Defense и станция скоростного общественного транспорта RER были закрыты на время поиска вооружённого человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в апреле 2020 года в немецком городе Ханау несколько вооружённых мужчин напали на прохожих. Четыре человека получили ранения. В нападении участвовали от пяти до семи человек. Атакующие были вооружены ножами. В результате нападения ранены четыре человека от 17 до 26 лет, их госпитализировали.