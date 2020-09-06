Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассу в Коми

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Следователи проверяют сообщения СМИ об аварийной посадке легкомоторного самолёта на трассу в Сосногорском районе Республики Коми.

По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл 6 сентября.

Пострадавших не имеется. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Согласно информации местных СМИ и соцсетей, RA-2229G сел на трассу из-за поломки.

Как ранее писал NEWS.ru, частный легкомоторный самолёт с тремя пассажирами на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом. Воздушное судно принадлежит Филину А. В.