Представитель местной полиции сообщил газете Blick, что размер лавины составил приблизительно 20 на 50 метров. Правоохранители подозревают, что под снегом могут находиться люди.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr