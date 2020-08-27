Крупнейший сахарный завод в мире горит в США

https://static.news.ru/photo/32d90960-e8f6-11ea-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Domino Sugar/facebook.com

Один из крупнейших в мире сахарных заводов Domino Sugar горит в штате Луизиана в США. Возгорание, по словам одного из работников предприятия, произошло в силосной башне, где хранились миллионы галлонов сырья.

Взрыв не произошёл только потому, что сработала автоматическая система пожаротушения, сообщает местный телеканал WVUE.

Пожар случился в день, когда на штат обрушился ураган «Лаура», но пока неясно, имеет ли связь происшествие со стихией. Пятнадцать лет назад завод уже был затоплен из-за урагана «Катрина» и смог заработать только через 98 дней.

Ураган «Лаура» в минувшие сутки усилился до четвёртой категории по пятибалльной шкале. Он обрушился на территорию США со скоростью 240 км/ч. Его жертвами в Луизиане стали шесть человек. Сейчас шторм находится на территории штата Арканзас и он ослабел до тропической депрессии.

Сахарный завод Domino Sugar был основан в 1909 году, она расположен на берегу Миссисипи. Это второй по величине сахарный завод в мире с мощностью переработки более 2 млрд фунтов сахарного тростника ежегодно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. По словам очевидцев, сначала, ровно в полночь, в жилых домах пропал свет, а затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.