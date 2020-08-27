СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе

Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. По словам очевидцев, сначала, ровно в полночь, в жилых домах пропал свет, а затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.
Свет отключился в домах возле предприятия. Причины ЧП на данный момент устанавливаются,
Информации о погибших и пострадавших нет. Догадками о произошедшем делятся местные жители. По их мнению, кто-то перерубил «не тот кабель», поэтому в городе отключился свет.
А через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык — Усатово, — поделился своим предположением один из жителей Одессы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Керчи привёл к пожару, который распространился на два этажа. В результате происшествия пострадал один человек.
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