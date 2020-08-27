СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе

https://static.news.ru/photo/463a1aa4-e8eb-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpg Фото: od.dsns.gov.ua

Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. По словам очевидцев, сначала, ровно в полночь, в жилых домах пропал свет, а затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.

Свет отключился в домах возле предприятия. Причины ЧП на данный момент устанавливаются, сообщает издание «Думская». По предварительным данным, обесточены несколько улиц, прилегающих к НПЗ, цементному заводу и Шкодовой горе.

Информации о погибших и пострадавших нет. Догадками о произошедшем делятся местные жители. По их мнению, кто-то перерубил «не тот кабель», поэтому в городе отключился свет.

А через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык — Усатово, — поделился своим предположением один из жителей Одессы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Керчи привёл к пожару, который распространился на два этажа. В результате происшествия пострадал один человек.