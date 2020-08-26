В Керчи произошёл взрыв газа в многоквартирном доме

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Керчи привёл к пожару, который распространился на два этажа.
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Информацию о взрыве, пожаре и одном пострадавшем подтвердили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, с верхних этажей эвакуировали пять человек. В 17:38 мск возгорание локализовали на площади 40 кв. м.
В МЧС добавили, что пожар произошёл в доме № 3 по улице Кирова. По данным замглавы Керчи Сергея Шимко, взрыв прогремел на девятом этаже.
Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.
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