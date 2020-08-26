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Происшествия

В Керчи произошёл взрыв газа в многоквартирном доме

18:21, 26 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Керчи привёл к пожару, который распространился на два этажа. 

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадал один человек. Обрушения домовых конструкций удалось избежать, по словам собеседника агентства. 

Информацию о взрыве, пожаре и одном пострадавшем подтвердили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, с верхних этажей эвакуировали пять человек. В 17:38 мск возгорание локализовали на площади 40 кв. м. 

В МЧС добавили, что пожар произошёл в доме № 3 по улице Кирова. По данным замглавы Керчи Сергея Шимко, взрыв прогремел на девятом этаже. 

Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru. 

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