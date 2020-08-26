В Керчи произошёл взрыв газа в многоквартирном доме

https://static.news.ru/photo/2fad509c-e7b2-11ea-8c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Керчи привёл к пожару, который распространился на два этажа.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадал один человек. Обрушения домовых конструкций удалось избежать, по словам собеседника агентства.

Информацию о взрыве, пожаре и одном пострадавшем подтвердили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, с верхних этажей эвакуировали пять человек. В 17:38 мск возгорание локализовали на площади 40 кв. м.

В МЧС добавили, что пожар произошёл в доме № 3 по улице Кирова. По данным замглавы Керчи Сергея Шимко, взрыв прогремел на девятом этаже.

Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.