Избитый в Нальчике учитель истории покинул реанимацию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Учителя истории из Нальчика, избитого в ходе конфликта с учеником, перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии. Ранее состояние пострадавшего оценивалось как среднетяжёлое. У педагога выявили сотрясение мозга и многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые.

Избитый учитель работает в лицее №2 Нальчика. 27 ноября у него возник конфликт с учеником. Школьник позвал своего родственника принять участие в выяснении отношений. Также в конфликт вступил друг подростка. В ходе разбирательств началась драка, учитель открыл огонь из травматического оружия, чтобы разогнать оппонентов. Один из спутников ученика был ранен, угрозы его жизни нет.

По факту инцидента в УВД Нальчика возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в станице Динской Краснодарского края, где ученик шестого класса набросился на преподавательницу географии.