Хирурги прооперировали ребёнка, получившего ранение в больнице ХМАО

Ведущие хирурги прооперировали 10-летнего мальчика, получившего ранение в голову из пистолета в нижневартовской онкобольнице ХМАО. Ребёнок лишился глаза, сообщает URA.RU.

Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжёлое. Оперировали его ведущие хирурги региона. Врачи сделали всё возможное для спасения ребёнка. Угрозы его жизни нет.

Несчастный случай произошёл 22 октября в онкобольнице Нижневартовска. Мальчика, у которого диагностировали саркому головного мозга, должны были выписать в этот день. Его забирал 66-летний дедушка. Во время сборов ребёнок остался в палате один, залез в сумку и обнаружил принадлежащий деду травматический пистолет «Оса». В результате мальчик получил ранение в голову.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия югорский Следственный комитет возбудил уголовное дело, служебную проверку проводит региональный департамент здравоохранения. Главный вопрос — как мужчина беспрепятственно пронёс в больницу пистолет.