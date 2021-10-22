Хирурги прооперировали ребёнка, получившего ранение в больнице ХМАО

Ведущие хирурги прооперировали 10-летнего мальчика, получившего ранение в голову из пистолета в нижневартовской онкобольнице ХМАО. Ребёнок лишился глаза, сообщает URA.RU.
Состояние мальчика
Несчастный случай произошёл 22 октября в онкобольнице Нижневартовска. Мальчика, у которого диагностировали саркому головного мозга, должны были выписать в этот день. Его забирал 66-летний дедушка. Во время сборов ребёнок остался в палате один, залез в сумку и обнаружил принадлежащий деду травматический пистолет «Оса». В результате мальчик получил ранение в голову.
Ранее сообщалось, что по факту происшествия югорский Следственный комитет возбудил уголовное дело, служебную проверку проводит региональный департамент здравоохранения. Главный вопрос — как мужчина беспрепятственно пронёс в больницу пистолет.